Miami (AFP) Eine junge Frau aus Guatemala macht die US-Behörden für den Tod ihrer kleinen Tochter in einer Haftanstalt für illegal ins Land gekommene Migranten verantwortlich und fordert Schadenersatz in Millionenhöhe. Die 20-jährige Yazmin Juarez und ihre 19 Monate alte Tochter Mariee waren im März an der Grenze zu Mexiko aufgegriffen und im texanischen Dilley inhaftiert worden. Nach Angaben ihres Anwalts zog sich das Mädchen in der Haftanstalt eine tödliche Atemwegsinfektion zu.

