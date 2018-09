Düsseldorf (AFP) Etwas mehr als eine Woche nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 36-Jährige in Düsseldorf haben Zielfahnder den Verdächtigen in Spanien gefasst. Deutsche und spanische Polizisten hätten den mit einem internationalen Haftbefehl gesuchten 44-Jährigen am Mittwochnachmittag in Sevilla aufgespürt und festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam in Düsseldorf mitteilten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.