Hongkong (AFP) In Hongkong steht ein 53-jähriger Hochschullehrer im Verdacht, seine Frau im Streit getötet und in einem Koffer in seinem Büro versteckt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Büro des Mannes am Dienstag durchsucht und die Leiche entdeckt. Die Beamten hätten die Tote in Unterwäsche und mit einem Elektrokabel um den Hals in einem Koffer gefunden, der in einer großen Holzkiste verborgen war. Der Professor wurde festgenommen und soll am Donnerstag vor Gericht erscheinen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.