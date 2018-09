Madrid (AFP) Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez will aus der bisherigen Grabanlage für den Diktator Francisco Franco nach dessen Exhumierung keine nationale Erinnerungsstätte machen. "Dem Valle de los Caídos kann man keine neue Bedeutung geben, es kann kein Ort der Versöhnung sein", sagte Sánchez am Dienstag (Ortszeit) in der bolivianischen Stadt Santa Cruz. Stattdessen müsse das Monument zu einem zivilen Friedhof, einem "Ort der Ruhe" werden.

