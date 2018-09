Mannheim (AFP) Zwei Tonnen Weintrauben haben einen Straßenabschnitt bei Mannheim kurzfristig in eine kleine Rutschbahn verwandelt. Die Trauben fielen am Dienstag auf eine Kreisstraße in Hemsbach im Rhein-Neckar-Kreis vom Anhänger eines Traktors, wie die Polizei Mannheim am Mittwoch mitteilte. Es bildete sich demnach über eine Länge von 400 Metern ein "extrem glatter Film" auf der Fahrbahn.

