Addis Abeba (AFP) Beim Absturz eines Militär-Hubschraubers sind in Äthiopien 18 Menschen ums Leben gekommen. Zur Ursache des Unglücks in der Region Oromia am Donnerstag liefen Ermittlungen, erklärte ein örtlicher Behördenvertreter. Der Fernsehsender Fana BC berichtete, alle Insassen seien gestorben - 15 Soldaten und drei Zivilisten.

