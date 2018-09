Monaco (dpa) - 1899 Hoffenheim trifft bei seinem Debüt in der Champions League in der Gruppe F auf Manchester City, Schachtjor Donezk und Olympique Lyon.

Der FC Schalke 04 tritt in der Gruppe D der Champions League gegen Lokomotive Moskau, den FC Porto und Galatasaray Istanbul an. Das ergab die Vorrunden-Auslosung in Monaco.

Der FC Bayern München hat bei der Auslosung den portugiesischen Club Benfica Lissabon als ersten von drei Gruppengegnern zugelost bekommen. Borussia Dortmund trifft in der Gruppe A auf Atlético Madrid.