Accra (AFP) Die Militärkapelle am Flughafen von Accra spielte zwar nicht wie auf Angela Merkels vorheriger Station im Senegal "Schöne Maid, hast Du heut' für mich Zeit" für die Kanzlerin, gewürdigt wurde der Besuch der deutschen Regierungschefin in Ghana aber mit 21 Salutschüssen sowie traditionellen Tänzen und Gesängen in leichtem Nieselregen. Bislang war die Kanzlerin in ihrer Amtszeit erst einmal in Ghana zu Gast, als sie 2010 auf dem Weg zur Fußball-WM in Südafrika einen Zwischenstopp dort einlegte. Seitdem hat sich viel verändert.

