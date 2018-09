Beirut (AFP) Die Türkei steht nach Angaben von Aktivisten in intensiven Verhandlungen mit der Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) in Idlib über deren Auflösung, um so eine drohende Offensive der syrischen Regierungstruppen auf die Provinz an der türkischen Grenze abzuwenden. "Die Verhandlungen zwischen der Türkei und HTS laufen noch", sagte Rami Abdel Rahman von der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag.

