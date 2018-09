London (AFP) Angesichts der Antisemitismus-Vorwürfe gegen die britische Labour-Partei hat ein langjähriger Abgeordneter seine Fraktion im Unterhaus verlassen. Frank Field will nach fast 40 Jahren als Labour-Abgeordneter fraktionslos in der Parlamentskammer sitzen, wie er am Donnerstag in einem Brief an seine Partei erläuterte. Er bezichtigte die Parteiführung, eine "Kraft des Antisemitismus in der britischen Politik" zu werden.

