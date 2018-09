Buenos Aires (AFP) Im Bemühen um eine Eindämmung der Währungskrise in Argentinien hat die Zentralbank des Landes den Leitzins drastisch erhöht. Der Zins wurde von 45 auf 60 Prozent angehoben, wie die Notenbank am Donnerstag bekanntgab. Zuvor hatte der argentinische Peso innerhalb von zwei Tagen über zehn Prozent an Wert verloren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.