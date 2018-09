Dubai (AFP) Im Golfstaat Bahrain sind 13 Menschen wegen "Terror"-Vorwürfen angeklagt worden. Ihnen wird die Gründung und Bildung einer "Terroristenzelle" vorgeworfen, wie Generalstaatsanwalt Ahmed al-Hamadi am Donnerstag mitteilte. Sechs von ihnen seien bereits in Haft, die anderen sieben seien in Abwesenheit angeklagt worden. Demnach haben sie Verbindungen zur Bewegung "Koalition des 14. Februar", die aus den Protesten gegen Regierung 2011 entstanden war. Der Prozess gegen die Beschuldigten soll am 19. September beginnen.

