München (AFP) Die deutsche Filmbranche schickt "Werk ohne Autor" von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck in das Rennen um den Oscar für den besten nicht englischen Kinofilm. Das gab die für die Auswahl zuständige Organisation German Films am Donnerstag in München bekannt. Der Film habe "große poetische Momente" und gehe der aktuellen Frage nach dem Finden einer "eigenen Haltung" nach.

