Mexiko-Stadt (AFP) Knapp zwei Monate nach den Wahlen in Mexiko ist das erstmals von linken Parteien dominierte Parlament zu seiner Eröffnungssitzung zusammengekommen. Die Parlamentarier der Abgeordnetenkammer und des Senats wurden am Mittwoch (Ortszeit) in Mexiko-Stadt vereidigt. Am Samstag sollen sie offiziell ihre Arbeit aufnehmen. Abgeordnete der Regierungsparteien kündigten an, ihre Wahlversprechen rasch anzugehen.

