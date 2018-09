Chicago (AFP) Ein ehemaliger Polizist aus dem US-Bundesstaat Texas ist wegen der Tötung eines Afroamerikaners zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Geschworenenjury teilte dem 38-jährigen Roy Oliver am Mittwochabend (Ortszeit) sein Strafmaß mit, nachdem sie ihn am Vortag für schuldig befunden hatte. Oliver hatte das 15-jährige Opfer im vergangenen Jahr in einem Vorort von Dallas erschossen und war im Anschluss aus dem Polizeidienst entlassen worden.

