Leipzig (AFP) Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Donnerstag geprüft, ob ein im Einsatz nach einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft gestürzter Feuerwehrbeamter auch noch Jahre später die Anerkennung eines Dienstunfalls beantragen kann. Der inzwischen pensionierte Beamte rettete bei dem Einsatz im Jahr 1996 ein Kind aus dem brennenden Gebäude und stürzte dabei mit einer Drehleiter zu Boden. (Az. BVerwG 2 C 18.17)

