Potsdam (AFP) Der bisherige Präsident der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg, Jörg Steinbach (parteilos), soll neuer Wirtschafts- und Energieminister in Brandenburg werden. Der 62-Jährige soll sein Amt am 19. September antreten, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Der Hochschulchef folgt Albrecht Gerber (SPD), der vor wenigen Tagen aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt ankündigte.

