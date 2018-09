Mexiko-Stadt (AFP) In Mexiko ist am Mittwoch (Ortszeit) erneut ein Journalist getötet worden. Der Videoreporter Javier Enrique Rodríguez Valladares wurde in der bei Badeurlaubern beliebten Stadt Cancún im östlichen Bundesstaat Quintana Roo erschossen, wie der Sender Canal 10 berichtete. Die Familie des Toten habe den Eigentümer des Bezahlsenders über den Vorfall informiert.

