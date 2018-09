Dresden (AFP) Wegen der Veröffentlichung des Haftbefehls im Fall Chemnitz ist ein Justizvollzugsbeamter vom Dienst suspendiert worden. Durchsuchungen und weitere Ermittlungen hätten einen Anfangsverdacht gegen den Mann derart erhärtet, dass ihm "mit sofortiger Wirkung vorläufig die Führung der Dienstgeschäfte verboten" wurde, erklärte das sächsische Justizministerium am Donnerstag. Der Mann arbeitete demnach in der Justizvollzugsanstalt Dresden. Er verschickte eine Erklärung, in der er sein Alter mit 37 Jahren angab.

