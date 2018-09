Kassel (AFP) Nach dem ersten Verhandlungstag im neuen Prozess wegen unzulässiger Werbung für Abtreibungen ermittelt die Polizei in Kassel wegen zahlreicher Graffiti rund um das Amtsgericht. Insgesamt seien vermutlich am frühen Mittwochmorgen 18 Schriftzüge in pinker und grüner Farbe auf die Gehwege rund um das Gebäude gesprüht worden, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Aufgebracht wurden "der durchgestrichene Paragraf 219a" und die Parole "My Body, My Choice" (etwa: "Mein Körper, meine Entscheidung").

