New York (dpa) - Angelique Kerber hat es mit einem Zittersieg als erster deutscher Tennisprofi in die dritte Runde der US Open geschafft. Die Wimbledonsiegerin gewann in New York 6:2, 5:7, 6:4 gegen die Schwedin Johanna Larsson.

Kerber konnte zunächst im zweiten Satz bei einer 5:3-Führung zwei Matchbälle nicht nutzen, setzte sich dann aber auch im vierten Vergleich der beiden durch. Nächste Kontrahentin der US-Open-Siegerin von 2016 ist an diesem Samstag die ehemalige Australian-Open-Finalistin Dominika Cibulkova aus der Slowakei. Alle anderen deutschen Spielerinnen sind bereits ausgeschieden.

