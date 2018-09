Berlin (AFP) Österreichs Außenministerin Karin Kneissl hat von den EU-Mitgliedsländern mehr Engagement für einen Beitritt der sechs Westbalkan-Staaten Serbien, Mazedonien, Montenegro, Albanien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo gefordert. "Wir können es uns nicht leisten, dass aufgrund mangelnden Engagements der EU andere Akteure in ein dadurch verursachtes Vakuum stoßen", sagte Kneissl der Zeitung "Die Welt" vor dem Treffen der EU-Außenminister am Donnerstag in Wien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.