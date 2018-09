Wien (AFP) Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hat den Iran aufgefordert, Gespräche über sein Raketenprogramm und die umstrittene Rolle in der Nahost-Region und Syrien aufzunehmen. Teheran könne sich Verhandlungen zu diesen Themen "nicht entziehen", sagte Le Drian beim Treffen der EU-Außenminister am Donnerstag in Wien. Er stellte zugleich fest, dass das Atomabkommen mit Teheran trotz des Ausstiegs der USA weiter halte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.