Tripolis (AFP) Rund 300 Flüchtlinge in Abschiebehaft sind mit UN-Unterstützung aus einer umkämpften Gegend in Libyen gerettet worden. Die Migranten wurden aus der Einrichtung südlich von Tripolis in eine Haftanstalt in der Hauptstadt gebracht, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Donnerstag mitteilte. Die Menschen seien wegen der "unmittelbaren" Nähe zu den Kämpfen der Gefahr ausgesetzt gewesen, in die Gefechte hineinzugeraten.

