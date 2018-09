Accra (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in Ghana eine enge Partnerschaft mit Afrika zu einer Schicksalsfrage für Europa erklärt. "Wir müssen das schaffen, dass wir zu einer neuen Nachbarschaft kommen", sagte Merkel am Donnerstag in Ghanas Hauptstadt Accra bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Nana Akufo-Addo. Das Ziel müsse sein, mit europäischer Hilfe die eigenständige Entwicklung des Nachbarkontinents zu unterstützen.

