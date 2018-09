Berlin (AFP) Die deutsche Journalistin Mesale Tolu, die Anfang der Woche nach monatelangem Warten aus der Türkei ausreisen durfte, will zur Fortsetzung ihres Prozesses am 16. Oktober dorthin zurückkehren. "Ich möchte bei meinem Prozess dabei sein", sagte sie am Donnerstag der Deutschen Welle. Ihre Anwälte hätten dagegen keine Einwände geäußert.

