Berlin (AFP) Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi hat sich für "politische Sanktionen gegen die Herrschenden" in Teheran ausgesprochen - Wirtschaftssanktionen jedoch abgelehnt. "Wirtschaftssanktionen werden die Menschenrechtslage im Iran verschlechtern", sagte Ebadi am Donnerstag in Berlin bei einer Veranstaltung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM). Solche Sanktionen führten dazu, "dass die Menschen ärmer werden, und auf der anderen Seite werden diejenigen, die dem Regime angehören, diese Sanktionen missbrauchen, um Reichtum anzuhäufen", sagte die Juristin. Ebadi warnte, weitere Sanktionen könnten "dazu führen, dass aus dem Iran ein weiteres Venezuela wird".

