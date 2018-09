Berlin (AFP) Eine offene Regelung für den Familiennachzug würde einem Migrationsexperten zufolge nicht zu einer Massenzuwanderung in Deutschland führen. "Zahlen aus Norwegen zeigen, dass im Schnitt für drei anerkannte Flüchtlinge eine Person im Rahmen des Familiennachzugs nachkommt - und das ohne Einschränkungen wie in Deutschland", sagte Thomas Liebig, der als Forscher für die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) arbeitet, am Donnerstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.