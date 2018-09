Hamburg (AFP) In Hamburg hat am Donnerstag ein Prozess gegen einen Syrer wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in verschiedenen dschihadistischen und islamistischen Organisationen in seinem Heimatland begonnen. Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, im syrischen Bürgerkrieg von etwa Ende 2012 bis Sommer 2015 für unterschiedliche radikale Milizen gekämpft zu haben. Zum Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht sagte er laut einer Sprecherin zu den Vorwürfen gegen sich aus.

