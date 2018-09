Frankfurt/Main (AFP) Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht ein Problem in der weltweit sinkenden Bedeutung der deutschen Banken seit der Finanzkrise. "Das ist aus meiner Sicht ein Problem für eine große Volkswirtschaft wie die deutsche", sagte er am Donnerstag auf einem Bankenkongress in Frankfurt am Main. Hiesige Banken hätten nicht mehr die "Größenordnung und die Globalität", die notwendig sei, um Unternehmen bei ihren Geschäften weltweit zu begleiten. Das sei aber besonders für die exportorientierte deutsche Industrie von Nachteil.

