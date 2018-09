Berlin (AFP) Die SPD hat die Thesen des umstrittenen Publizisten Thilo Sarrazin in dessen neuen Buch verurteilt und das langjährige Parteimitglied zum Austritt aufgefordert. Das SPD-Präsidium lehnte in einer Erklärung am Donnerstag die in Sarrazins Buch mit dem Titel "Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht" vertretenen Positionen ausdrücklich ab.

