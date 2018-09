Köln (AFP) Das katholische Hilfswerk Misereor hat 2017 mit 63,1 Millionen Euro fast zehn Millionen Euro mehr an Spenden und Kollekten eingenommen als im Vorjahr. Doch der Misereor-Vorstandsvorsitzende Pirmin Spiegel beklagte am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz seiner Organisation in Köln, dass Entwicklungszusammenarbeit immer häufiger einseitig mit Themen wie Bekämpfung von Fluchtursachen oder Migrationssteuerung verknüpft werde.

