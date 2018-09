Genf (AFP) Der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura fordert angesichts der drohenden Offensive in Idlib die Einrichtung eines humanitären Korridors für die syrische Provinz. Er sei bereit, persönlich nach Idlib zu reisen, um die Einrichtung eines solchen temporären Korridors zu erreichen, um der Bevölkerung die Ausreise in ein sichereres Gebiet zu ermöglichen, sagte de Mistura am Donnerstag in Genf.

