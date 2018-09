Wien (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat ein Ende des Streits mit Italien über die EU-Marinemission "Sophia" im Mittelmeer gefordert. "Das muss ein Ende finden", sagte von der Leyen am Donnerstag beim Treffen der EU-Verteidigungsminister in Wien. Es könne nicht sein, dass der Konflikt um die Aufnahme von Flüchtlingen mit der Regierung in Rom ausgetragen werde auf dem Rücken der "rein militärischen Mission 'Sophia'".

