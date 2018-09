Karlsruhe (AFP) Ein im Juni festgenommener mutmaßlicher PKK-Unterstützer, der an der Entführung eines früheren Mitglieds der verbotenen kurdischen Organisation beteiligt gewesen sein soll, ist wieder auf freiem Fuß. Auf Antrag der Bundesanwaltschaft wurde der Haftbefehl gegen den 36-jährigen Türken außer Vollzug gesetzt, wie die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Er räumt die Vorwürfe demnach zum Teil ein.

