Los Angeles (AFP) Die mit einer Rolle als Krankenschwester in der Serie "Emergency Room" bekannt gewordene US-Schauspielerin Vanessa Marquez ist bei einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung erschossen worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag hatte der Vermieter der 49-Jährigen die Polizei alarmiert, um den Gesundheitszustand der 49-Jährigen zu prüfen. Als die Beamten in ihrer Wohnung in Pasadena am Stadtrand von Los Angeles eingetroffen seien, sei Marquez ausgerastet.

