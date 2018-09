Berlin (AFP) Angesichts der fortschreitenden Erderwärmung drängt der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) auf mehr Konsequenz beim Klimaschutz. Als "Prüfstein" für eine "zeit-gerechte Klimapolitik" wird in einer am Freitag in Berlin vorgestellten Studie insbesondere "der unumgängliche Ausstieg aus der Kohle" genannt. Dieser müsse mit "zukunftsorientierten Gestaltungsmöglichkeiten alternativer regionaler Identitäten und Entwicklungsmodelle" verbunden werden.

