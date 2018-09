Leipzig (AFP) Ein im Einsatz nach einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft gestürzter Feuerwehrbeamter kann 17 Jahre später keine Entschädigung wegen eines Dienstunfalls mehr verlangen. Wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einem am Freitag bekanntgegebenen Urteil vom Vortag entschied, müssen Beamte die Meldefristen auch dann beachten, wenn der Dienststelle der Unfall bekannt war und wenn Folgeschäden erst für die Zukunft möglich sind. (Az: 2 C 18.17)

