Buenos Aires (AFP) In Argentinien ist der Kurs der Landeswährung Peso nach zwei Tagen starker Verluste am Freitag wieder leicht gestiegen. Bei Öffnung der Märkte legte der Peso um 0,68 Prozent gegenüber dem Dollar zu. Am Mittwoch und Donnerstag hatte die Währung rund 20 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

