Abuja (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in Nigeria freie Präsidentschaftswahlen in dem westafrikanischen Land angemahnt. Deutschland setze darauf, dass die für Februar geplante Abstimmung "sicher und fair" ablaufe, sagte Merkel am Freitag nach einem Treffen mit Präsident Staatschef Muhammadu Buhari in Nigerias Hauptstadt Abuja. Dies habe ihr Buhari auch zugesichert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.