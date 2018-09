Moskau (AFP) Bei einer Explosion in einer Rüstungsfabrik in Russland sind am Freitag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Fünf Menschen würden vermisst, sagte der Fabrikdirektor Michail Lebedew laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass am Freitag. Während des Vorfalls hätten sich 43 Menschen auf dem Gelände aufgehalten. Die Fabrik befindet sich in Dserschinsk, rund 350 Kilometer östlich von Moskau, in der Region Nischni Nowgorod.

