Schwerin (AFP) Nach dem Angriff auf einen 20 Jahre alten Syrer hat das Amtsgericht Wismar einen Haftbefehl gegen einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Schwerin am Freitag mit. Der Mann aus Wismar wird beschuldigt, zusammen mit zwei bislang unbekannten Komplizen am Mittwochabend in einem Park der Hansestadt in Mecklenburg-Vorpommern das Opfer mit einer Eisenkette niedergeschlagen und getreten zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.