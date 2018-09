New York (AFP) Russland hat die Veröffentlichung eines Berichts der Vereinten Nationen zu Verstößen gegen die UN-Sanktionen gegen Nordkorea vorerst blockiert. "Der Bericht ist auf Eis gelegt, weil wir mit einigen Bestandteilen des Berichts und mit dem Vorgehen in der Angelegenheit an sich nicht einverstanden sind", sagte der russische UN-Botschafter, Wassili Nebensia, nach einer Sitzung des Sicherheitsrats am Donnerstag (Ortszeit).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.