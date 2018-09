Wunstorf (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker setzt sich für die Abschaffung der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit in der Europäischen Union ein und argumentiert dabei mit dem Ergebnis einer Online-Umfrage seiner Kommission. An der Aussagekraft dieser Befragung sind allerdings Zweifel angebracht, wie der Statistik-Professor Walter Krämer erklärt. "Dergleichen Umfragen sind immer mit ganz großer Vorsicht zu genießen", sagte Krämer am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

