Paris (AFP) In Afrika sind einer Studie zufolge innerhalb von 20 Jahren etwa fünf Millionen Kinder unter fünf Jahren an den Folgen bewaffneter Konflikte gestorben. Damit verloren zwischen 1995 und 2015 deutlich mehr Kleinkinder ihr Leben als bislang angenommen, heißt es einer am Freitag veröffentlichten Studie in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet". Drei der fünf Millionen Kinder wurden demnach nicht einmal ein Jahr alt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.