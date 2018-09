Seoul (AFP) Der südkoreanische Präsident Moon Jae In schickt zur Planung des nächsten Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommende Woche einen Sondergesandten nach Pjöngjang. Der südkoreanische Vertreter werde bei seinem Besuch am Mittwoch auch die atomare Abrüstung der Halbinsel ansprechen, sagte Moons Sprecher Kim Eui Kyeom. Seoul habe den Besuch des Sondergesandten am Freitagmorgen vorgeschlagen, bereits wenige Stunden später sei die Zusage gekommen.

