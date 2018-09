Beirut (AFP) Die syrischen Rebellen haben vor einer drohenden Offensive der Regierungstruppen in der Provinz Idlib zwei wichtige Brücken über den Orontes-Fluss gesprengt. Islamistische Gruppen der oppositionellen Nationalen Befreiungsfront hätten die Brücken in die Luft gejagt, die die wichtigste Verbindung von der Provinz Hama über den Orontes nach Idlib gebildet hätten, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag.

