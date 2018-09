Ankara (AFP) Die Türkei hat am Freitag die Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham (HTS), die den Großteil der syrischen Provinz Idlib kontrolliert, offiziell zur Terrororganisation erklärt. Gemäß einem Dokument im Amtsanzeiger wurde HTS der Liste der "anderen benutzten Namen" der Al-Nusra-Front hinzugefügt. Diese war als syrischer Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida gegründet worden, benannte sich 2016 in Fatah al-Scham um und ging 2017 in der Allianz HTS auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.