Kiew (AFP) Der ukrainische Separatistenführer Alexander Sachartschenko ist nach Rebellenangaben bei einer Bombenexplosion getötet worden. Sachartschenko sei bei einem "Terroranschlag" in einem Café im Zentrum von Donezk getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur der prorussischen Separatisten, DAN, am Freitag. "Die Details werden derzeit geklärt." Sachartschenko war Anführer der selbsternannten Volksrepublik Donezk in der Ostukraine.

