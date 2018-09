Karlsruhe (AFP) Der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 kann umfassend alle hierzu vorhandenen Informationen einsehen. Ein entsprechender Antrag der Oppositionsparteien wurde von der Mehrheit der Regierungskoalition unzulässig abgelehnt, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss entschied. (Az: 1 BGs 408/18)

